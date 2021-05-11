عقب ساعات من انعقاد الجلسة.. انسحاب محامي المتهم بقتل الكويتية فرح حمزة من الترافع

أعلن المحامي فالح الهندال، أحد محامي الدفاع عن فهد صبحي محي الدين المتهم بقتل الشابة الكويتية فرح حمزة أكبر، انسحابه من الدفاع عن موكله والترافع في القضية، وذلك عقب ساعات من انعقاد أول جلسة في القضية التي وقعت قبل أسابيع قليلة.

وقال المحامي الهندال، في تصريح لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إنه انسحب من الترافع في القضية ”لأسباب خاصة“ لم يذكرها، بعد تصريحات سابقة له أكد فيها عزمه المطالبة بالبراءة لموكله وإشادته بنزاهة القضاء الكويتي.

عاجل – محامي #قاتل_فرح يكشف: أعلن انسحابي من الدفاع عن المتهم • بعد 10 ساعات من تصريحه الخاص لـ #القبسhttps://t.co/KEfZnE8N40 — القبس (@alqabas) May 11, 2021

وجاء في تصريحات الهندال السابقة، التي أدلى بها قبيل انعقاد الجلسة، أنه لا يكترث بانتقادات الناس بشأن قبوله الدفاع عن المتهم الذي طالب كُثر بإعدامه، مبرراً حديثه هذا بأن شرف مهنة المحاماة يتطلب الدفاع عن المتهم.

وواجهت محكمة الجنايات في جلستها الأولى المتهم بالتهم المسندة إليه، وهي الخطف وقتل الشابة فرح عمداً مع سبق الإصرار، وهو ما أنكره جملةً وتفصيلاً.

وقال المتهم للمحكمة إنه يبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل في استخبارات الجيش ويدرس في جامعة الكويت بتخصص علم نفس.

وطالب وكيل ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 5001 دينار (16600 دولار)، وتطبيق عقوبة الإعدام على المتهم.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم حتى تاريخ 25 من الشهر الجاري لاستدعاء ضابط الواقعة.

ووقعت الجريمة في الـ20 من نيسان/ أبريل الماضي في نهار رمضان، إذ أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها وطعنها، ثم رماها أمام المستشفى، ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة التي هزت المجتمع الكويتي.

وتعود تفاصيل قضية مقتل الشابة فرح إلى مرافعة شقيقتها المحامية دانة أكبر، في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، ليبادر الأخير إلى تهديد المحامية وأختها بالقتل، فرفعت دانة قضية عليه، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة، فحاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لترفع المحامية مجددًا قضية ثانية ضده، فأفرج عنه وكيل النيابة أيضًا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم نظرًا لتهديده المتواصل.

ووجهت عائلة الشابة فرح اتهامات للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.