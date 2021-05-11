الكويت.. السجن المؤبد لقاتلة زوجها في "المسايل"

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن المؤبد على قاتلة زوجها بمنطقة المسايل في محافظة مبارك الكبير العام الماضي، على ما أفادت حسابات إخبارية محلية.

وكانت النيابة العامة في البلاد طلبت الشهر الماضي، بإعدام الجانية البالغة من العمر (27 عاما) بعد قتلها زوجها (31 عاما) في منطقة المسايل بأبريل/نيسان من العام الماضي، ولفه بعد ذلك داخل سجادة (زولية).

وسبق أن أقرت المتهمة أنها قتلت زوجها بمفردها، وبعد ذلك اصطحبت صديقها بسيارتها وتركته داخلها وصعدت إلى المنزل وصورت جثمان زوجها بمقطع فيديو حتى تثبت لصديقها أنها قتلته فعلا وليس قولا، وذلك بعدما شكك الصديق بروايتها عن قتلها زوجها، وقال إن ما تسرده له مجرد أوهام جراء تعاطيها جرعة ”شبو“، ما دفعها لتأكيد جريمتها له بتوثيقها.

وقالت إنها أقدمت على ضرب زوجها بـ“مزهرية“ ومطرقة عدة مرات على رأسه حتى تأكدت من وفاته، وذلك بعد شجار نشب بينهما، بسبب استمرارها بتعاطي المخدرات ورفضها العلاج.

ووجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للزوجة، كما تم توجيه تهمة التستر على المتهم للصديق الذي أقامت الزوجة المتهمة عنده أياما عدة عقب جريمتها.

وكان بلاغ بشأن الجريمة ورد للشرطة من قبل شقيق المجني عليه بعد فقدانه الاتصال به مدة طويله، ما دفعه للتوجه إلى منزله ليفاجأ به جثة هامدة وسط بركة من الدماء وملفوفا داخل سجادة.