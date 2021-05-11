يعمل في استخبارات الجيش... المتهم بقتل الكويتية فرح أكبر ينفي ارتكاب الجريمة

نفى فهد صبحي محي الدين المتهم بقتل المواطنة الكويتية فرح حمزة أكبر جميع التهم المنسوبة إليه، مضيفا أنه يعمل في استخبارات الجيش الكويتي ويدرس علم النفس في جامعة الكويت.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة محاكمته في محكمة الجنايات الكويتية اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووجهت المحكمة للجاني تهم خطف المجني عليها بالإكراه، وقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى خطف طفلتها وطفلة شقيقتها.

وقال المتهم للمحكمة إنه يبلغ من العمر 30 عاما ويعمل في استخبارات الجيش ويدرس في جامعة الكويت بتخصص علم نفس.

وادعى وكيل ورثة المجني عليها المحامي عبد المحسن القطان، مدنيا قبل المتهم بطلب التعويض المؤقت بمبلغ 5001 دينار (16600 دولار) عن الأب وعن الزوج.

وفي وقت سابق، أحال النائب العام في الكويت قضية مقتل الشابة فرح حمزة أكبر التي لقيت مصرعها قبل أسابيع إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق في القضية.

ووقعت الجريمة في الـ20 من نيسان/ أبريل الماضي في نهار رمضان، إذ أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة التي هزت المجتمع الكويتي.

وتعود تفاصيل قضية مقتل الشابة فرح إلى مرافعة شقيقتها المحامية دانة أكبر، في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، لييبادر الأخير إلى تهديد المحامية وأختها بالقتل، فرفعت دانة قضية عليه، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة، فحاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لترفع المحامية مجددًا قضية ثانية ضده، فأفرج عنه وكيل النيابة أيضًا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم نظرًا لتهديده المتواصل.

ووجهت عائلة الشابة فرح اتهامات للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.