مصر.. خلاف على "ركن سيارة" ينتهي بجريمة قتل

قتل حارس عمارة في إحدى المناطق بالعاصمة المصرية القاهرة شابا، بسلاح أبيض، إثر خلاف بينهما تطور إلى مشاجرة؛ بسبب ركن سيارة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية، مساء الاثنين، بلاغا يُفيد بمقتل شاب على يد حارس عقار في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وعند انتقال رجال المباحث إلى مكان الحادث، عثر على جثة الشاب، وتبين أنه لقي مصرعه في الحال، إثر طعنه بسلاح أبيض.

وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافا وقع بين المجني عليه وحارس العقار؛ بسبب ركن سيارة، وتطور إلى مشاجرة، ما دفع أحدهما إلى طعن الآخر طعنة نافذة أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.