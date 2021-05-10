الشرطة الكويتية تضبط رجلًا يتجول عاريًا في الشارع العام

ضبط رجال الأمن في الكويت مواطناً في العقد الخامس من عمره عقب تجوُله عارياً وبحالة غير طبيعية بأحد شوارع منطقة كيفان.

وتم ضبط المواطن بعد ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوجود شخص مجرد من ملابسه، ولم يتم العثور معه على أي إثبات بشأن شخصيته وتبين بعد إجراء البصمة التعريفية (بصمة اليد) أنه مواطن.

وقال مصدر لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية: إنه تم نقل المواطن إلى المستشفى الأميري تمهيدا للتحقيق معه في قضية الفعل الفاضح والاشتباه في كونه بحالة غير طبيعية، وتم تسجيل قضية اعتداء بالضرب، بعد رصد آثار ضرب وجروح في فروة الرأس ربما تكون جراء إلقاء الحجارة عليه من المارة.

وذكر المصدر أنه وبناءً على إفادة الأطباء فإن تناول هذا المواطن مواد مخدرة أو مسكرة هي السبب على الأرجح فيما وصل إليه من حالة عدم اتزان.