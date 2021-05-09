سوري يقتل زوجته ببندقية حربية وينتحر في الشارع

قتل سوري زوجته ببندقية حربية قبل أن ينتحر في أحد شوارع مدينة حمص.

ووفق وزارة الداخلية السورية، فإن الحادث وقع يوم الأحد في شارع قريب من القصر العدلي في حي الوعر في مدينة حمص ”بسبب خلافات بينهما ووجود دعوى تفريق وطلاق“.

وقالت الوزارة إن الرجل من مواليد 1980، والمرأة من مواليد 1991.

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وأوضحت الوزارة، أن التحقيقات الأولية أثبتت إطلاق الرجل النار على زوجته ثم على نفسه ليفارقا الحياة.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادرها، أن ”الرجل وزوجته تشاجرا في الشارع حيث حاولت الزوجة الهرب بعد ارتفاع حدة الشجار بينهما ليقدم الرجل على رميها بالرصاص قبل أن يضع البندقية بفمه وينتحر“.

ونقل ”تلفزيون الخبر“ المحلي عن رئيس الطبابة الشرعية في حمص الدكتور بسام المحمد، قوله إنه ”أثناء التشريح تبين أن سبب وفاة المرأة هو النزف الدموي والتهتك الدماغي بعد تعرضها لـ 4 طلقات، وأن سبب وفاة الرجل هو التهتك الدماغي نتيجة طلق ناري في الرأس“.

وشهدت سوريا في الأشهر الماضية جرائم قتل وخطف واغتصاب، منها حادثة خطف واغتصاب وقتل الطفلة سيدرا (13 عاما) على يد حدثين في محافظة طرطوس، وحادثة بيت سحم في ريف دمشق التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال ووالدتهم التي تعرضت للاغتصاب قبل قتلها في منزلها.

ويرجع مواطنون وباحثون في علم القانون والاجتماع أسباب انتشار الجريمة داخل المجتمع السوري إلى ”الوضع الاقتصادي المتردي وغياب القانون والفلتان الأمني وانتشار السلاح بشكل كبير في ظل الحرب التي تعيشها البلاد منذ عام 2011“.