حبس شابين في الإمارات لمخالفتهما إجراءات "كورونا"

رصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شابين أثناء دخولهما إلى أحد المجمعات التجارية في إمارة أبوظبي وتصوير أنفسهما دون الكمامات، إلى جانب ارتدائهما ساعة التتبع الإلكترونية الخاصة بالحجر الصحي ويتفاخران بعدم التزامهما بالتعليمات الصحية والوقائية المفروضة عليهما.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية، فإن ”نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في النيابة العامة للدولة، أمرت بحبس الشابين لمخالفتهما الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار كورونا“.

وأهابت نيابة الطوارئ والأزمات بالجمهور ”الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية“.