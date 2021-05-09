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حبس شابين في الإمارات لمخالفتهما إجراءات "كورونا"
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 18:39 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2021 19:30 GMT

حبس شابين في الإمارات لمخالفتهما إجراءات "كورونا"

رصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شابين أثناء دخولهما إلى أحد المجمعات التجارية في إمارة أبوظبي  وتصوير أنفسهما دون الكمامات، إلى جانب ارتدائهما ساعة التتبع

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المصدر: فريق التحرير

رصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شابين أثناء دخولهما إلى أحد المجمعات التجارية في إمارة أبوظبي  وتصوير أنفسهما دون الكمامات، إلى جانب ارتدائهما ساعة التتبع الإلكترونية الخاصة بالحجر الصحي ويتفاخران بعدم التزامهما بالتعليمات الصحية والوقائية المفروضة عليهما.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية، فإن ”نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في النيابة العامة للدولة، أمرت بحبس الشابين لمخالفتهما الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار كورونا“.

وأهابت نيابة الطوارئ والأزمات بالجمهور ”الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية“.

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