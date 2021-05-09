باستخدام الذكاء الاصطناعي.. شرطة دبي تطيح بأبرز المجرمين المطلوبين في بريطانيا

أعلنت شرطة إمارة دبي، اليوم الأحد، القبض على أحد أبرز المطلوبين للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، ينتمي إلى عصابة إجرام دولية مُنظمة مُتخصصة في الاتجار بالمخدرات.

وذكرت صحيفة ”البيان“ الإماراتية، أن القبض على مايكل بول مووغان ”35 عاما“ المتورط بتهريب المخدرات إلى المملكة المتحدة، جاء بعد تلقي شرطة دبي النشرة الحمراء من مُنظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول“.

ويُعد مووغان أحد أبرز الأسماء المطلوبة للسلطات الأمنية منذ 8 سنوات؛ لضلوعه في عمليات الاتجار بالمخدرات على مستوى دولي، ومشاركته كعضو رئيسي في مؤامرة لجلب مئات الكيلوغرامات من مخدر الكوكايين إلى بريطانيا، وتمكنه من الهرب من رجال مكافحة المخدرات لديها.

وحول عملية متابعة مووغان وإلقاء القبض عليه خلال مداهمة أمنية، كشف العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن فرق البحث والتحري تمكنت بعد صدور النشرة الحمراء بحق مووغان، من تحديد هويته رغم دخوله الدولة بجواز سفر باسم غير اسمه الحقيقي، وجنسية مغايرة لبلده بريطانيا، ثم وضعته تحت المراقبة اللصيقة.

ونقلت الصحيفة عن العميد الجلاف قوله، إن ”فرق البحث والتحري تمكنت من تحديد مكان إقامته، وتابعت بحرفية عالية كافة تحركاته اليومية، ثم داهمت فرق المداهمة مقر سكنه، وتمكنت من السيطرة عليه بسهولة وسرعة دون أن يتمكن من اتخاذ أي تصرف“.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وكشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، عن تسخير فرق التحري لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية في عملية تحديد هوية ومكان إقامة مووغان، وصولا إلى ساعة الصفر لضبطه.

من جانبه، قال العقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي أحالت ملف مووغان إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بتسليمه طبقا للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن.

إشادة بريطانية

وأشاد ستيف رودهاوس المدير العام للعمليات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بعملية إلقاء القبض على مووغان، قائلا: ”أود أن أشيد بجهود القيادة العامة لشرطة دبي، لا سيما المحققين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الذين أظهروا حرفية استثنائية، وتمكنوا باستخدام جميع التقنيات الحديثة المتاحة لديهم من تحديد مكان مووغان وإلقاء القبض عليه“.

بدورها، أعربت نيكي هولاند مدير التحقيقات في الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، عن امتنانها للجهود التي بذلتها شرطة دبي لإلقاء القبض على مووغان بعد سنوات من التحقيقات.

وقالت هولاند: ”عملية إلقاء القبض على مووغان تعتبر رسالة تحذيرية للهاربين الآخرين بوجود تحرك عالمي لضبطهم، وأن الأجهزة الشرطية حول العالم لا تستسلم أبدا، ولن نُمكن المجرمين من التقاط أنفاسهم“.

وأوضحت هولاند أن بلادها تقدمت بطلب رسمي إلى دولة الإمارات لاستلام مووغان.