بعد وفاته بساعات.. خلاف على الميراث بين طليقة الموسيقار جمال سلامة وأقاربه

اتهمت طليقة الموسيقار المصري جمال سلامة شقيقه وآخرين بمحاولة الاستيلاء على الميراث، وحررت ضدهم محضرا في أحد أقسام الشرطة اتهمت فيه أقارب الراحل بتبديد ممتلكات طليقها.

وأكدت طليقة جمال سلامة أن ورثته أخفوا بعضا من الممتلكات عن الورثة الشرعيين، إثر اقتحامهم للاستديو الذي كان يعيش فيه الراحل بمنطقة الزمالك خلال سنواته الأخيرة.

وأوضحت في بلاغها أن ذلك الاقتحام جاء تزامنا مع مراسم تشييع الجنازة، حيث قاموا بتغيير (الكالون) الخاص بباب الشقة لمنع الورثة الشرعيين من دخولها.

وشددت طليقة جمال سلامة على أنها فوجئت بغياب جميع أقارب والد أبنائها عن مراسم تشييع جثمانه، ثم اكتشفت فيما بعد من خلال حارس العقار الذي يوجد فيه الاستوديو الخاص به في منطقة الزمالك، أن فاروق سلامة شقيق الراحل اقتحم الاستوديو، بغير وجه حق.

وعقبت أن جميع أشقاء وشقيقات طليقها لم يقوموا بزيارته طوال سنوات مرضه، وكانت هي من تذهب إليه باستمرار لخدمته رغم الطلاق الذي وقع قبل 7 أعوام، مبينة أن الورثة الشرعيين للراحل هم ابنها هاني الذي يقيم في ألمانيا حاليا، وابنتها دينا التي تقيم معها، وابنته سونيا من زوجة سابقة وتقيم في إسبانيا.

ونوهت طليقة الموسيقار الراحل جمال سلامة، بأن هاني ابنها غاب عن الجنازة لتواجده في ألمانيا على أن يعود للقاهرة غدا الأحد، مشددة على أنها لن تترك حق نجليها ليس بغرض البحث عن أي أموال، ولكن تعلقا بإرث الراحل الفني، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أشقاء وأقارب الراحل.

وتوفي جمال سلامة، عصر أمس الجمعة، عن عمر يناهز 75 عاما داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية في الساعات الماضية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت المخرجة المصرية بتول عرفة، في منشور عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”الموسيقار الكبير جمال سلامة في ذمة الله، الله يرحمه قدم أعمال كتير عظيمة للفن لن تنسى، نسألكم الدعاء للمغفور له بإذن الله“.

الموسيقار الكبير جمال سلامه فى ذمه الله

الله يرحمه قدم أعمال كتير عظيمة للفن لن تنسى

نسألكم الدعاء للمغفور له بإذن الله — Batoul Arafa (@batoularafa) May 7, 2021

ويعد الموسيقار جمال سلامة واحدا من أبرز ملحني جيله، إذ صاحب أهم الأغاني الوطنية التي قدمت لمصر ومنها ”مصر اليوم فى عيد“ لشادية، و“المصريين أهما“ لياسمين الخيام، و“محمد يا رسول الله“، فضلا عن إحيائه على مدار 20 عاما أهم حفلات السادس من أكتوبر.

وتعاون سلامة مع أبرز نجوم زمن الفن الجميل ومطربي الجيل الجديد، إذ لحن للشحرورة ”صباح“ أهم أغانيها مثل ”ليلة بكى فيها القمر“، و“ساعات ساعات“، و“الله على المستقبل“ لفايزة أحمد، كذلك قدم أغاني ناجحة للنجمة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي من بينها ”بيروت ست الدنيا“، وقصيدة ”مع جريدة“ للشاعر السوري نزار قباني.