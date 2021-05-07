مصر.. كشف تفاصيل واقعة "التنمر" والاعتداء على حدثين سودانيين

كشفت النيابة العامة في مصر، تفاصيل واقعة ”التنمر“ والتعدي بالضرب على حدثين سودانيين بمنطقة عين شمس في العاصمة القاهرة.

وأشارت النيابة ، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن حدثًا ”سوادني الجنسية يبلغ من العمر 15 عامًا، شهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت برفقته خلال سيرهما على الطريق العام في منطقة عين شمس، وأشهر في وجهيهما سلاحًا أبيض“.

ولفت المجني عليه إلى أن“المتهم ومعه اثنان آخران اقتادوه والفتاة إلى مكان ارتكاب الواقعة، واحتجزوهما لما يقارب من 3 ساعات، واعتدوا عليهما بالضرب، وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما“.

وبسؤال الفتاة التي كانت برفقة المجني عليه -سودانية الجنسية تبلغ من العمر 16 عامًا – أكدت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في الاعتداء.

وكشفت تحقيقات الشرطة صحة ارتكاب الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الأربعة – 3 فتيان ووالدة أحدهم- وأمرت النيابة العامة بضبطهم وألقي القبض عليهم، وبعرضهم على المجني عليهما، تعرَّفا عليهم.

وأمرت النيابة المصرية بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باحتجاز الحدثين وتعذيبهما بدنيًا، والتنمر عليهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.