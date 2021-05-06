الكويت.. عقد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فرح أكبر الثلاثاء المقبل

تعقد المحكمة الكلية في الكويت، يوم الثلاثاء المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهم بقضية قتل المواطنة فرح أكبر.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية اليومية، عهدت المحكمة إلى دائرة الجنايات برئاسة المستشار فيصل الحربي النظر بالدعوى.

ومن المتوقع أن تقوم في أول جلسة بسؤال المتهم عن تهمتي الخطف بالإكراه والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ثم تصدر قرارا بإرجاء القضية للتصريح بتصوير أوراقها.

وأحال النائب العام في الكويت قضية مقتل الشابة فرح حمزة أكبر التي لقيت مصرعها قبل أسابيع على يد مواطنها فهد صبحي محيي الدين إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق في القضية.

ووجّه النائب العام ضرار العسعوسي تهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار إلى المتهم المحجوز في السجن المركزي منذ أيام إثر ارتكابه الجريمة، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

ووقعت الجريمة في 20 نيسان / أبريل الماضي في نهار رمضان، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة التي هزت المجتمع الكويتي.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الجاني فهد ”كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما، وهو عسكري استخدم وظيفته العسكرية في استخراج بيانات المجني عليها من خلال أرقام لوحة مركبتها، كما قام أيضا بتركيب جهاز تتبع (جي بي أس) على مركبتها، وبالتالي كان على علم بكل تحركاتها“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية عن مصدر وصفته بـ ”المطلع“ في وقت سابق أن التقرير النهائي في القضية ”أكد أن المتهم هو من قام بخطف فرح وطعنها أمام ابنتها رغم إنكاره ذلك بداية الأمر وادعائه أنها هي من طعنت نفسها“.