انتحار فتاة مصرية بعد اكتشاف أسرتها علاقتها غير الشرعية بشاب

أقدمت فتاة مصرية، الأربعاء، على الانتحار شنقا داخل منزل ذويها في العاصمة القاهرة؛ خوفا من أسرتها بعد علمهم بعلاقتها غير الشرعية مع شاب.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا جثة هامدة داخل غرفتها، بعد إنهاء حياتها ”شنقًا“ بمنطقة المرج في القاهرة.

وحضر رجال المباحث على الفور إلى مكان الواقعة، وبسؤال والديها اعترفا أن ابنتهما أقدمت على الانتحار بعد مغافلتهما لارتباطها بعلاقة غير شرعية بشاب.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية، أن أسرة المتوفاة لاحظت تغيرا في سلوك ابنتهم حتى قرروا مراقبتها، حيث عثروا بهاتفها على محادثات بينها وبين شاب يتفقان خلالها على لقاءات في منزله.

وبمواجهة الأسرة لها بالرسائل، أصيبت الفتاة بالصدمة وهربت من المنزل خلسة، وفور إعادتها مرة أخرى قام أهل الفتاة بحجزها داخل غرفتها لعدم الهروب مرة ثانية، واستغلت الفتاة تواجدها منفردة داخل غرفتها وأعدت حبل مشنقة وربطته بحديدة في سقف الغرفة، وأنهت حياتها.

وجرى تحرير المحضر اللازم من قبل الجهات المختصة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.