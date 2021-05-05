الوافد المسِن المعتدى عليه في الكويت يروي تفاصيل الحادثة التي أثارت غضبا واسعا (فيديو)

كشف الوافد المسِن الذي تعرَض لاعتداء عنيف وضرب من قبل شخص في أحد شوارع منطقة الأندلس في محافظة الفروانية الكويتية يوم أمس الثلاثاء لرفضه العمل لديه، عن تفاصيل الحادثة المثيرة التي أثارت غضباً واسعاً في المجتمع الكويتي الذي أعلن رفضه لما تعرَض له هذا الرجل.

العامل المعتدى عليه في الاندلس "مشتاق" يروي تفاصيل الواقعة pic.twitter.com/jQGSMx6uB5 — ترند (@Trendnews) May 5, 2021

وقال الوافد المسِن ويُدعى ”مشتاق“ إنه أثناء جلوسه أمس في الشارع للبحث عن عمل توجَه إليه الشخص المعتدي وهو كويتي وطلب منه إنزال بعض الأغراض من السيارة وعندما سأله المسِن عن الأغراض التي يريد إنزالها لعدم رؤيته شيئا في السيارة أصر المعتدي على إنزاله أغراضا بسيطة وهو ما رفضه الوافد خشيةً من عدم سداد أجره لتعرضه سابقاً لمواقف مشابهة.

وأوضح الوافد الذي تجاوز عمره الـ60 عاما ”أنه عقب رفضه العمل لدى المعتدي قام بشتمه وضربه والاعتداء عليه بقوة لقرابة نصف ساعة، مبينا أن ما تم تداوله في مقطع الفيديو الموثق هو جزء بسيط من حادثة الاعتداء عليه“.

العامل المعتدى عليه: المواطن استمر بشتمي والاعتداء علي لمدة نصف ساعة.. وبعدما تدخلت "المرأة" تركني وذهب pic.twitter.com/qkMBnuGw3K — ترند (@Trendnews) May 5, 2021

وأضاف بحديث له مع حساب ”ترند“ الإخباري، بأنه تعرَض للضرب على رأسه وفكه ما تسبب بتحريك أحد أسنانه من مكانه قبل أن تتدخل إحدى السيدات التي رأت الاعتداء عليه وتوجهت بالصراخ والشتائم على المعتدي الذي ترك المكان على الفور.

العامل المعتدى عليه: منذ 3 شهور وانا بلا عمل pic.twitter.com/3MTbP1D6Eq — ترند (@Trendnews) May 5, 2021

وكشف الوافد عن تأثر أبنائه بمقطع الاعتداء عليه بعد أن شاهدوه عبر مواقع التواصل، مشيراً إلى أنه يقيم في الكويت منذ 20 عاما وجاء إليها للعمل وتأمين حياة كريمة لعائلته المؤلفة من ولدين وأربع بنات أكبرهم يبلغ 25 عاما ويقيمون في بلادهم.

العامل المعتدى عليه باكياً: ابنائي شاهدوا مقطع الاعتداء علي وكانوا يبكون.. الكويت "واجد زين" pic.twitter.com/xSsiQA3uNF — ترند (@Trendnews) May 5, 2021

وأكد الوافد المسِن الذي يعمل بتقطيع وتقليم الأشجار وحمل الأغراض وأعمال أخرى من هذا القبيل، أنه يحترم الكويت ولم يثر أي مشكلة طيلة سنوات معيشته فيها، لافتاً إلى ”أنه لم يتمكن من الحصول على عمل منذ ثلاثة أشهر باستثناء بعض الأعمال البسيطة التي تؤمن له قوت يومه فقط“.

وأثارت حادثة الاعتداء على هذا المسِن الذي لم يشفع له تقدُمه في العمر وجلوسه تحت أشعة الشمس لدى المعتدي، تفاعلا واسعا من قبل النشطاء الذين طالبوا بمحاسبة المعتدي، كما أشادوا بموقف السيدة التي دافعت عنه.

فزعة مواطنة لوافد مسن تعرض للضرب من شخص ! pic.twitter.com/zBhI3ckCHK — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 4, 2021

وبعد ساعات قليلة من تداول الفيديو أعلنت وزارة الداخلية التعرف على هوية المعتدي من خلال لوحة سيارته واستدعائه والتحقيق معه وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة.