غادرها بعد الحجز على ممتلكاته.. "مُوظِف أموال" المصريين يعود لبلاده بعد غياب ربع قرن

أعلن رجل الأعمال المصري أشرف السعد، عودته لبلاده بعد غياب دام 25 عاما، إثر حجز السلطات على ممتلكاته.

ونشر السعد الذي تعود شهرته لعمله في ”توظيف الأموال“ عبر حسابه على موقع ”تويتر“، صورته من داخل الطائرة معلقا: ”بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غيابا جسديا فقط وبقيت روحي في مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر“.

بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر pic.twitter.com/I9Yai0UviB — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) May 5, 2021

والسعد 67 عاما، رجل أعمال مصري مقيم في لندن، وغادر مصر بعدما تم فرض الحراسة على ممتلكاته.

وكانت محكمة القيم المصرية قررت في 2007، إنهاء الحراسة على أملاك رجل الأعمال ”أشرف“ صاحب شركات ”السعد لتوظيف الأموال“.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ”السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك“، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن بقرار المحكمة.