تونس.. جدل وغضب بعد إشهار رجل أمن مسدسًا في وجه مواطن (فيديو)

أثار إشهار رجل أمن تونسي مسدّسه في وجه مواطن، جدلا واسعا وسط مطالبات مقاضاته وتوقيفه عن العمل.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه رجل الأمن وهو يوجه سلاحه إلى رأس شاب، ثم وجه سلاحه إلى عدد من المواطنين، الذين تدخلوا لإنهاء الخلاف بينهما.

https://web.facebook.com/young.badou2/videos/2939954352890214

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة إلى رجل الأمن، مطالبين وزير الداخلية بالتدخل ووقفه عن العمل ومحاكمته.

وقالت الإعلامية، شيراز خنيسي، عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”يرتدي قلادة وبنطلون جينز ممزق ويرفع سلاحه في وجه المواطنين وكأنه من كتيبة مسلحة“.

https://www.facebook.com/knisi.chiraz/posts/924256891761454

وأضافت خنيسي: ”تطورنا من العنف والسحل والتعذيب والتهديد بالاغتصاب إلى استعمال سلاح في شارع يعج بالمواطنين.. الحمد لله لم نستجب لمطلب السلاح الفردي بعد العمل وإلا كنا شيّدنا مقبرة باسمهم“.

وعلقت الناشطة الحقوقية، نادية قيراط،: ”انظروا أين وصلنا.. أمني يتجول بالسلاح.. مديرهم يتجول من ثكنة إلى ثكنة ليقول للناس إنه هو من يقودهم وليس شخصا آخر.. مازلنا سنرى أكثر من هذا.. جمهورية الألعاب النارية ”.

https://www.facebook.com/guirat.nadia/posts/816757179242922

وذكر الإعلامي أيمن بن عمار: ”يرتدي قلادة وبنطلون جينز ويوجه سلاحه في وجه مواطنين تدخلوا لحماية مواطن من العنف.. ماذا يثبت أنه أمني؟ … أين هيبة الأمني؟ هل هذا مظهر الأمن الجمهوري؟.. هل من المعقول أن يستغل سلاحه لتخويف مواطنين عزّل؟.. لا تستغرب إنه البوليس التونسي“.

https://www.facebook.com/aymen.benammar.980/posts/959878998114139

وكتب الناشط بالمجتمع المدني، أيوب عمارة: ”أمني بالزي المدني يشهر سلاحه في وجه مواطنين عُزل، هؤلاء يرغبون في قانون خاص بهم ويريدون استعمال السلاح خارج أوقات العمل“.

https://www.facebook.com/ayoub.amara.752/posts/2922647617981877