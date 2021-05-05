"اليوتيوبر" المغربية ندى حاسي أمام القضاء بسبب ادعائها "استحمار الشعب المغربي"

تواجه ”اليوتيوبر“ المغربية ندى حاسي شكوى أمام المدعي العام المغربي بسبب استعمالها جملة ”استحمار الشعب المغربي“.

وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات في المغرب تقدمت بالشكوى أمس الثلاثاء.

وأطلقت اليوتيوبر وصف ”استحمار الشعب المغربي“ عندما اعترفت بتأليف حكايات ومواقف كاذبة مع شريكيها: الشاب ”غريب الأطوار“ نزار السبتي والشرطي السابق هشام الملولي، لزيادة المشاهدات على قنواتهم في يوتيوب قصد الحصول على المال.

وحذفت ندى حاسي الفيديو من قناتها بعد ردود الفعل الغاضبة التي أثارها في الشارع المغربي وعلى المواقع الإلكترونية.

ويتابع ندى حسي على قناتها في يوتيوب 512 ألف مشترك، وصرحت خلال لقاء صحفي في وقت سابق، أن عائداتها الشهرية من القناة تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف دولار .

وخرجت ندى الملقبة بـ“كارديشيان المغرب “ ليلة الثلاثاء/الأربعاء باكية ومتوسلة للمغاربة قبول اعتذارها ، لأنها لم تكن ”تعرف خطورة ما تلفظت به “ ، ولم تكن تقصد بجملتها سوى ”أنها وشركاءها كانوا يكذبون“.

كما طالبت بالتعاطف معها لأنها المعيلة الوحيدة لوالدتها وطفلتها التي لم تتجاوز شهرها الرابع، ولأنها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال تحمل دخول السجن.

وتحول الثلاثي ندى ونزار وهشام ومجموعة من أصدقائهم، إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الأشهر الأخيرة بدرجة غير عادية، رغم ”انحدار“ المحتوى الذي يقدمونه، واستعمالهم لكلمات ساقطة وتلميحات غير محتشمة.

فمرة يتحدون بعضهم في مبارزات رياضية، ومرة يعلن نزار على الملأ حبه وهيامه بندى بشكل مبالغ فيه، وبعد أن ترفضه وتشتمه تتزوج منه، ويقرران إقامة حفل زفاف بمدينة مكناس رغم الحظر الصحي، فتلقي الشرطة القبض عليهما أمام الحشد الذي حضر إلى المكان ذاته.

ويستمر الثلاثي خلال فترة الزواج التي دامت نحو شهر في خلق مواقف ”مفتعلة“، ثم يقرران الانفصال ويتبادلان الشتائم اللفظية وبعدها ما يسمى بـ ”الكلاشات“ على طريقة مغني ”الراب“ ،وتستمر الأحداث على هذا الشكل وكل يوم مواقف وتصريحات هابطة وفيديوهات تحقق نسب مشاهدة عالية، وأصوات تطالب بتدخل السلطات لوقف المهزلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها اليوتيوبر ندى الانتباه، فبعد ظهورها في البدايات بملابس مثيرة لفترة من الزمن، قررت فجأة ارتداء الحجاب وهنأها رضوان بن عبد السلام، الداعية المعروف في المغرب على قرارها في فيديو على المباشر.

لكنها بعد مضي نحو 6 أشهر ، عادت لحالها السابقة، وحاولت تبرير الأمر بصغر سنها وحاجتها إلى المال مستعينة بنصوص دينية، وامتهنت الدعارة لفترة حسب تصريحاتها الجريئة، ثم تزوجت وطلقت ووضعت طفلة ، وأنشأت صالونا للحلاقة والتجميل بمدينة ”القنيطرة“ وآخر في مدينة ”الخميسات“.