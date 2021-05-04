الداخلية الكويتية تستدعي المواطن المعتدي على الوافد المسِن (فيديو)

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية إنها تمكنت من التعرف على هوية الشخص الذي اعتدى على الرجل المسِن عصر يوم الثلاثاء، وذلك من خلال لوحة سيارته التي ظهرت في مقطع فيديو الاعتداء الذي تم تداوله على نطاقٍ واسع.

"الإعلام الأمني":

تسجيل قضية بحق شخص قام بالاعتداء على مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية بالطريق العام pic.twitter.com/ivScGg5F5s — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 4, 2021

وأكدت الإدارة أنه ”فور رصد مقطع الفيديو انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثة وشاهدت المجني عليه، وهو وافد من إحدى الجنسيات الآسيوية، وأفاد بأنه تعرض للاعتداء من شخص لأنه رفض العمل لديه“.

وأوضحت الإدارة أنه ”تم نقل الرجل المسِن إلى المستشفى واستخراج تقرير طبي له، كما تم التعرف على الجاني من لوحة سيارته وشهود الواقعة، وتم استدعاؤه والتحقيق معه وتسجيل قضية بحقه وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة“.

وكان الرجل المسِن قد تعرض للاعتداء والركل بقوة من قبل الشخص المعتدي بأحد الشوارع العامة قبل أن تتدخل سيدة للدفاع عنه، حيث توجهت السيدة إلى الرجل المعتدي الذي ابتعد عن المكان، وتوجه إلى سيارته، وبدأت بالصراخ عليه وشتمه ما دفعه لمغادرة المكان.

وزارة الداخلية: تسجيل قضية بحق شخص قام بالاعتداء على مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية بالطريق العامة. pic.twitter.com/6ZFe85baVV — المجلس (@Almajlliss) May 4, 2021

وأشاد عدد من النشطاء بموقف السيدة التي انتصرت للرجل المسِن، الذي لم يشفع له تقدُمه في العمر وجلوسه تحت أشعة الشمس لدى المعتدي.

وأفادت بعض الحسابات الإخبارية بأن سبب رفض الرجل المسِن العمل لدى المعتدي ”هو قيامه بعدة أعمال سابقة له دون أن يسدد له أجره“.