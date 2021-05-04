مصر.. الإعدام شنقًا للمتهم بقتل طبيب روض الفرج‎‎

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا بحق المتهم بقتل وسرقة طبيب روض الفرج.

وكان المتهم قد أُحيل للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة قتل المجني عليه عاطف عزمي، طبيب بشري بالمعاش بهدف سرقته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل طبيب مع سبق الإصرار والترصد، حيث خطط للجريمة بعدما عرف من زوجته التي تعمل خادمة لدى المجني عليه أنه من الأثرياء، ويمتلك أموالًا كثيرة تظهر من خلال تعامله من العمال في عيادته الطبية، والخادمة في المنزل.

وتعود تفاصيل الجريمة حينما عُثر على جثة طبيب ملقاة داخل شقته، وتبين من التحريات أن الضحية مصاب بعدة طعنات في جسده.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي كشفت ملابسات الجريمة.