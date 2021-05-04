الكويت.. إحالة قضية مقتل الشابة فرح حمزة أكبر إلى محكمة الجنايات‎‎

أحال النائب العام في الكويت قضية مقتل الشابة فرح حمزة أكبر التي لقيت مصرعها قبل أسابيع على يد مواطنها فهد صبحي محي الدين إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق في القضية.

ووجَه النائب العام ضرار العسعوسي تهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار إلى المتهم المحجوز في السجن المركزي منذ أيام إثر ارتكابه للجريمة، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

ووقعت الجريمة في 20 نيسان /أبريل الماضي في نهار رمضان، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة التي هزت المجتمع الكويتي.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الجاني فهد ”كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما، وهو عسكري استخدم وظيفته العسكرية في استخراج بيانات المجني عليها من خلال أرقام لوحة مركبتها، كما قام -أيضا- بتركيب جهاز تتبع (جي بي أس) على مركبتها، وبالتالي كان على علم بكل تحركاتها“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية عن مصدر وصفته بـ ”المطلع“ بوقت سابق أن التقرير النهائي في القضية ”أكد أن المتهم هو من قام بخطف فرح وطعنها أمام ابنتها رغم إنكاره ذلك بداية الأمر وادعائه بأنها هي من طعنت نفسها“.

وقال المصدر: إنه تم الاستماع إلى جميع الشهود في القضية ومن ضمنهم ابنة المجني عليها البالغة من العمر 6 أعوام، التي كانت برفقة والدتها لحظة ارتكاب الجريمة، حيث شرحت كيف تم خطف والدتها من قبل المتهم، وأنها كانت حاضرة عندما انهارت والدتها بعدما طعنها المتهم بالسكين في صدرها.

وتعود تفاصيل قضية مقتل الشابة ”فرح“ إلى مرافعة شقيقتها المحامية ”دانة أكبر“، في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، ليقوم الأخير بتهديد المحامية وأختها بالقتل، لترفع ”دانة“ قضية عليه، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة، فحاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لتقوم المحامية مجددًا برفع قضية ثانية عليه، ليُفرج عنه وكيل النيابة أيضًا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم نظرًا لتهديده المتواصل.

ووجهت عائلة الشابة فرح اتهامات للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة خلال الأشهر الماضية دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.