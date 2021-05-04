بعد إقامته علاقة "غير شرعية" مع شقيقتهم.. 3 عراقيين ينتقمون من صديقهم بطريقة مروعة‎

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جريمة قتل ارتكبها ثلاثة أشقاء بحق صديقهم إثر اكتشافهم إقامته علاقة غرامية مع شقيقتهم.

وأوردت مجلة المجلس تفاصيل الجريمة مؤكدة أن ”ثلاثة أشقاء أقدموا على قتل صديقهم والتمثيل بجثته ومن ثم إحراقها بسيارته الخاصة في أحد بساتين محافظة البصرة، بعد اكتشافهم وجود علاقة غرامية تجمعه بشقيقتهم الصغرى البالغة من العمر 15 عاما“.

وأضافت المجلة، أن ”المتهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق بارتكابهم الجريمة حفاظا على شرفهم بعدما اكتشفوا خيانة صديقهم لهم، وإقامته علاقة غير شرعية مع أختهم وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حال قطع العلاقة“.

وبحسب المتهمين فإنهم ”استدرجوا المجني عليه إلى إحدى المناطق الزراعية في البصرة، بعد إخباره بأنهم يريدون احتساء الكحول في مزرعة شقيقهم، للانتقام لشرف العائلة الذي دنسه المجني عليه قبل ثلاث سنوات عندما قاموا بإيوائه في منزلهم، إذ قاموا بقتله وإحراق جثته داخل سيارته“.