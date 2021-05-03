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الكويت.. التحقيق بوجود شبهة جنائية في وفاة رضيعة اختناقا أثناء نومها
تاريخ النشر: 03 مايو 2021 8:42 GMT
تاريخ التحديث: 03 مايو 2021 9:30 GMT

الكويت.. التحقيق بوجود شبهة جنائية في وفاة رضيعة اختناقا أثناء نومها

فتحت السلطات الأمنية في الكويت، تحقيقا بوجود شبهة جنائية بوفاة رضيعة اختناقا، بعد التفاف "حبل السرير" حول رقبتها أثناء نومها. ووقعت الحادثة في منطقة صباح الناصر

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

فتحت السلطات الأمنية في الكويت، تحقيقا بوجود شبهة جنائية بوفاة رضيعة اختناقا، بعد التفاف ”حبل السرير“ حول رقبتها أثناء نومها.

ووقعت الحادثة في منطقة صباح الناصر بمحافظة الفروانية، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن الحادثة، لينتقل على إثره رجال الأمن والأدلة الجنائية إلى منزل عائلة الطفلة، إذ تبين أنها اختنقت بسبب التفاف ”حبل السرير“ على رقبتها ومفارقتها الحياة.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية إنه تم رفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي، وتسجيل قضية وفاة بشبهة جنائية للتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.

ولم تورد الصحيفة مزيدا من التفاصيل، لكن حسابات إخبارية ونشطاء، ذكروا أن هناك شبهات تدور حول الخادمة بشأن علاقتها بوفاة الطفلة.

وذكر حساب ”خبر عاجل“ المحلي أن الشبهات تدور حول الخادمة الإثيوبية التي تعمل لدى العائلة، حيث ”ادعت أن الطفلة كانت تلعب بحبل حول رقبتها“.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل في ظل غياب التعليق الرسمي حول الحادثة.

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