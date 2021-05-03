الكويت.. التحقيق بوجود شبهة جنائية في وفاة رضيعة اختناقا أثناء نومها

فتحت السلطات الأمنية في الكويت، تحقيقا بوجود شبهة جنائية بوفاة رضيعة اختناقا، بعد التفاف ”حبل السرير“ حول رقبتها أثناء نومها.

ووقعت الحادثة في منطقة صباح الناصر بمحافظة الفروانية، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن الحادثة، لينتقل على إثره رجال الأمن والأدلة الجنائية إلى منزل عائلة الطفلة، إذ تبين أنها اختنقت بسبب التفاف ”حبل السرير“ على رقبتها ومفارقتها الحياة.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية إنه تم رفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي، وتسجيل قضية وفاة بشبهة جنائية للتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.

ولم تورد الصحيفة مزيدا من التفاصيل، لكن حسابات إخبارية ونشطاء، ذكروا أن هناك شبهات تدور حول الخادمة بشأن علاقتها بوفاة الطفلة.

🛑 عاجل/ انباء عن جريمة قتل في منطقة صباح الناصر الضحية طفلة عمرها سنتين قتلتها خادمة اثيوبية #الكويت — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) May 2, 2021

وذكر حساب ”خبر عاجل“ المحلي أن الشبهات تدور حول الخادمة الإثيوبية التي تعمل لدى العائلة، حيث ”ادعت أن الطفلة كانت تلعب بحبل حول رقبتها“.

وفاة طفلة كويتية في صباح الناصر وشبهات تدور حول خادمة أثيوبية ادعت ان الطفلة كانت تلعب بحبل حول رقبتها pic.twitter.com/6N9X6tnTC5 — خبر عاجل (@Breakingkw) May 2, 2021

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل في ظل غياب التعليق الرسمي حول الحادثة.