السجن 10 أعوام لكويتي قتل سيدة دهساً بعد تهديدها بكلب بوليسي

قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن مواطن 10 أعوام، بعد أن تمت إدانته بقتل سيدة في منطقة أبو فطيرة، دهساً بسيارته، نتيجة ”الرعونة والاستهتار وتحت تأثير مواد مخدرة“.

وجاء في تغريدة على حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”الجنايات (2) تدين مواطنا بأشد العقوبات بالحبس 10 سنوات عن قتل مواطنة بالخطأ بعد قيادة مركبته برعونة واستهتار تحت تأثير الشبو (مخدر) والتهديد بكلب بوليسي“.

#جريمة_أبوفطيرة :

الجنايات ( 2 ) تدين مواطن بأشد العقوبات بالحبس 10 سنوات عن قتل مواطنة بالخطأ بعد قيادة مركبته برعونة واستهتار تحت تأثير الشبو والتهديد بكلب بوليسي pic.twitter.com/T85Y9xd8SK — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 2, 2021

ويعود تاريخ الحادثة إلى شهر حزيران/ يونيو 2020، حيث توفيت السيدة الكويتية بعد دهسها بسيارة المتهم، عقب تعرضها لهجوم من كلبه البوليسي.

وبعد ساعات من وقوع الحادثة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، الذي أقر بالواقعة، وتمت إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ووفقاً لتقارير محلية سابقة، فقد أفاد زوج المجني عليها ”أنه أثناء جلوسه مع زوجته فوجئ بشخص يقود مركبه رباعية الدفع ومعه كلب بوليسي أطلقه باتجاههما وعند هرب زوجته من هجوم الكلب دهسها الشخص بشكل متعمد ولاذ بالفرار“.