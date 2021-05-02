مصر.. السجن المشدد لمدرب "إسكواش" هتك عرض 3 فتيات بالقوة

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 6 سنوات بحق مدرب إسكواش؛ اعتدى على 3 فتيات وهتك عرضهن في أحد النوادي الرياضية.

وكشفت التحقيقات، أن مدرب إسكواش ”ح.ا “ متهم بهتك عرض المجني عليهن: م.ع، ز.ت ، ه.ح، بالقوة والتهديد، بأن باغتهن وأمسك بهن عنوة وتحسس عورات أجسامهن، وهن دون الـ 18 عاما.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب واقعة هتك العرض.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من المجلس القومي للمرأة، يتضمن إبلاغ الفتيات عن هتك المدرب المذكور لعرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة، وأنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فمها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل.

وأمر النائب العام بإحالة المتهم للجنايات بتهمة هتك عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد، ومباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن، وهن لم يبلغن 18 عاما.