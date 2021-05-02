حبس مشهور إماراتي ومصادرة سيارته الفاخرة بسبب سرعته المتهورة

قضت محكمة جنح أبوظبي بإدانة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الإماراتيين بتهمة قيادة سيارته الفيراري على أحد الطرق العامة بطيش وتهور وبسرعة تجاوزت 205 كيلومترات في الساعة، معرضا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

ولم تذكر تفاصيل القضية اسم المتهم غير أن مصادر محلية كشفت أنه المشهور (ف.إ) الذي يتابعه مئات الآلاف على إنستغرام وسناب شات.

وأدانت المحكمة -أيضا- متهما آخر في القضية بتهمة الاشتراك في الجريمة مع المتهم الأول، بأن قام بتصويره وطلب منه القيادة بسرعة عالية بقصد نشر التصوير وإحداث الإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة معدل المشاهدات.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين 3 أشهر وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، ومصادرة السيارة والهواتف المستخدمة في الجريمة، إضافة إلى وقف عمل رخصة قيادة المشهور (ف.إ) مدة ستة أشهر وحرمان المتهمين من استخدام موقع التواصل الاجتماعي مدة ستة أشهر.

كما أمرت المحكمة بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحسابين المستخدمين في الواقعة إغلاقا كليا مع إلزام المتهمين بالرسوم القضائية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم يوم السبت، أن المتهم لديه قاعدة جماهيرية في الفئة العمرية المتوسطة ما قد يؤثر ذلك على المراهقين ويشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال، إضافة إلى ما يمثله من تعريض حياة الغير للخطر.