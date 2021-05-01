الإمارات.. محاكمة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي في أبوظبي بتهمة القيادة بتهور

قضت محكمة جنح أبوظبي بحبس أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم؛ بتهمة قيادة مركبته على أحد الطرق العامة بطيش وتهور وبسرعة تجاوزت 205 كيلومترات في الساعة.

ووفق ما أوردت صحيفة البيان المحلية، فقد أوقعت المحكمة ذات العقوبة على متهم ثان في القضية بتهمة الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول، بعد أن قام بتصويره وطلب منه القيادة بسرعة عالية بقصد نشر التصوير وإحداث الإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة معدل المشاهدات.

وقضت المحكمة بمصادرة السيارة والهاتفين المستخدمين في الجريمة، إضافة إلى وقف عمل رخصة قيادة المتهم الأول مدة ستة أشهر وحرمان المتهمين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مدة ستة أشهر.

وأمرت كذلك بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحسابين المستخدمين في الواقعة إغلاقا كليًا مع إلزام المتهمين بالرسوم القضائية.

وبين قرار المحكمة أن الجهات المختصة برصد الظواهر السلبية والمخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، استطاعت رصد مقطع مرئي يصور أحد مشاهير التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته الفارهة بسرعة تصل إلى 205 كيلومترات في الساعة، على أحد الشوارع الرئيسية الداخلية لجزيرة أبوظبي.

وقال إن المقطع أظهر المتهم وهو يتفاخر بمركبته وقوته، لافتًا إلى أن المتهم لديه قاعدة جماهيرية في الفئة العمرية المتوسطة مما قد يؤثر ذلك على المراهقين ويشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال، إضافة إلى ما يمثله من تعريض حياة الغير للخطر.