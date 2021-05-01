ممثلة بريطانية تتهم المغني الأمريكي ماريلين مانسون باغتصابها‎

تقدمت الممثلة البريطانية إسميه بيانكو، التي عرفها الجمهور في دورها ضمن مسلسل ”غايم أوف ثرونز“، بشكوى، أمس الجمعة، ضد المغني الأمريكي ماريلين مانسون متهمة إياه بالاغتصاب، والاعتداء الجنسي السادي، والعنف المتكرر.

ووجهت إلى ”مانسون“ أخيرًا اتهامات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب بحق نساء عدة، أبرزهن الممثلة الأمريكية إيفن رايتشل وود، لكن المغني، واسمه الأصلي براين هيو وورنر، نفى هذه الاتهامات مؤكدًا أن علاقاته ”الحميمة“ كانت دائمًا ”تحصل بالتراضي“.

وأفادت الشكوى المقدمة إلى محكمة في كاليفورنيا بأن مانسون دعا ”إسميه بيانكو“ إلى لوس أنجلوس مرتين للبحث في إمكان حصولها على دور في فيلم، وبأنها تعرضت بدلًا من ذلك لعنف جنسي، إذ عمد المغني إلى شطب جسمها وجلدها، وصعقها بالكهرباء.

وجاء في الشكوى أن ”وارنر اغتصب بيانكو قرابة أيار/مايو 2011“.

وأضافت أنه“ارتكب أفعالًا جنسية بحقها عندما كانت فاقدة الوعي أو غير قادرة على إعطاء موافقتها“، و ”اعتدى جنسيًا عليها تكرارًا“.

وقال وكيل المغني، المحامي هوارد كينغ، إن اتهامات إسميه بيانكو ”خاطئة على الأرجح“، معتبرًا أنها ”تقدمت بمطالبات مالية شائنة لسلوك لم يحدث إطلاقًا“.

وأضاف في بيان:“سنطعن بشدة في هذه المزاعم أمام المحكمة“.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها تحقق في اتهامات بحق المغني بارتكاب أعمال عنف في إطار علاقة جنسية بين عامي 2009 و2011، دون أن تفصح عن هوية الضحية (أو الضحايا). لكن الموعد والمكان اللذين أشارت إليهما الشرطة يتطابقان مع اتهامات بيانكو.

وكانت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا من المعجبين بماريلين مانسون عندما كانت مراهقة، وشاركت بين عامي 2011 و2013 في 14 حلقة من مسلسل ”غايم أوف ثرونز“، أدت فيها دور بائعة هوى تدعى روس.

وأوضحت بيانكو على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، أنها تتحدث علنًا لمنع مانسون ”من تدمير حياة“ نساء أخريات، وبهدف تشجيع ضحايا أخريات ”على المطالبة بنصيبهن من العدالة أيضًا“.

وأشارت بيانكو إلى أنها زارت المغني للمرة الأولى العام 2009 في لوس أنجلوس لتصوير ما اعتقدت أنه مقطع فيديو، لكنها أُجبرت على البقاء بملابسها الداخلية لمدة 4 أيام، وحرمت من النوم، وتم تخديرها قبل أن يضربها وارنر، خاصة بالسوط.

وأضافت الشكوى إن ماريلين مانسون زار الممثلة في وقت لاحق من العام 2009 في لندن، وشرعا بعد ذلك في علاقة توافقية.

وفي العام 2011، انتقلت الممثلة إلى لوس أنجلوس حيث ظنت أنها ستؤدي دور البطولة في فيلم روائي مع ماريلين مانسون، مؤكدة أنها تعرضت من قبل المغني على مدى شهرين ونصف ”لاعتداءات مستمرة“، وعمليات ابتزاز.

5 نساء

وكانت 5 نساء على الأقل نشرن بصورة شبه متزامنة على حساباتهن على ”إنستغرام“ اتهامات في حق المغني في شباط/فبراير الماضي.

وأكدت الممثلة إيفن رايتشل وود البالغة من العمر (33 عامًا) أن المغني ”تلاعب بها نفسيًا“ عندما كانت دون سن العشرين، قائلة إنها تعرضت بعدها إلى ”انتهاكات مريعة طيلة سنوات“.

وكانت الممثلة التي عرفت خاصة بدورها في مسلسل ”وستوورلد“، تتشارك رسميًا حياة ماريلين مانسون على مدى سنوات، قبل خطوبة جمعتهما في 2010 ولم تعمّر سوى بضعة أشهر.

كذلك اتهمت 4 نساء أخريات يقلن إنهن كن على علاقة غرامية مع المغني ماريلين مانسون بالتلاعب بهن، والتحرش الجنسي، وإساءة معاملتهن، وتهديدهن.

وتحدثت إحدى هذه النسوة، والتي بدأت علاقتها بالمغني في 2015، أيضًا عن تعرضها للاغتصاب مرات عدة.

وأشارت النساء اللواتي أدلين بشهاداتهن، وكثيرات منهن كن معجبات بالفنان، عن أساليب ملتوية اعتمدها ماريلين مانسون للإغواء والإيقاع بهن، إذ قلن إنه كان يهددهن بالقتل، أو يرغمهن على تعاطي المخدرات.

إلا أن المغني البالغ من العمر 52 عامًا، والذي بنى صورته على شخصيته الغامضة، ومظهره الغريب، بوجه متبرج، وعدستي نظر بلونين مختلفين، كتب عبر شبكات التواصل الاجتماعي:“فني وحياتي لطالما شكلا موضع جدل، لكن هذه الادعاءات المتعلقة بي ليست سوى تشويه مقيت للحقيقة“.