الكويت.. حقيقة احتجاز حارس مصري 4 أطفال

كشفت صحيفة الراي الكويتية، اليوم السبت، ملابسات حادثة احتجاز حارس مدرسة من الجنسية المصرية، لأربعة أطفال كويتيين، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني كويتي قوله إن“ما أثير حول واقعة قيام حارس مصري باحتجاز 4 أطفال في مدرسة الملا سليمان بمنطقة القصور غير دقيق“.

وقال المصدر إن التحقيقات والتحريات الأمنية“كشفت أن الأطفال قفزوا إلى داخل المدرسة بهدف اللعب، وعندها قام حارس المدرسة باحتجازهم وإبلاغ مديرة المدرسة بالواقعة“.

وأضاف المصدر أن“حارس المدرسة عندما شاهد الأطفال اتصل على مديرة المدرسة وأبلغها بالحادثة، وفي هذه الأثناء وصلت والدة أحد الأطفال بعد أن اتصل بها طفلها مستنجدًا وقامت بتصويرهم، كما قام شخص آخر بالاتصال على رجال الأمن وأبلغهم أن الحارس احتجز 4 أطفال بهدف ارتكاب جريمة هتك عرض بحقهم“.

وأكد المصدر أن القضية“لم تقيّد، وتم الإفراج عن الحارس بعد التحقيقات وحفظ البلاغ“ مشيرًا إلى أن“الدخول للمدرسة عن طريق السور بهدف اللعب على ملعب كرة القدم الخاص بها يتم بشكل متكرر من قِبل نفس الأطفال“.