الأردن.. اشتباكات وأعمال شغب إثر مقتل شابين في عمان (فيديو)

اندلعت، مساء اليوم الجمعة، اشتباكات في منطقة الجويدة جنوب العاصمة الأردنية عمان، على خلفية مشاجرة سابقة أسفرت عن مقتل شابين.

وأفادت وسائل إعلام أردنية، أن اشتباكات اندلعت على خلفية مقتل شابين قبل 4 أيام، وهو ما استدعى تدخل قوات الأمن، التي قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتواجدين في المكان“.

اشتباكات في الجويدة وتدخل الأمن pic.twitter.com/NfhqZvvcPC — وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanewsjo) April 30, 2021

ونقل موقع ”سرايا“ المحلي عن مصدر أمني قوله إن“ذوي شخصين قُتلا في مشاجرة حدثت قبل أيام تجمعوا في حي الباير بمنطقة الجويدة جنوب العاصمة“.

وأوضح المصدر أن“المتجمعين قاموا بأعمال شغب، ما استدعى التدخل والتعامل معهم“، مشيرًا إلى أنه“تم ضبط عدد منهم“.

عاجل : الجويدة: ضبط عدد من متجمّعين قاموا بأعمال شغب https://t.co/zatJKsqkBg #سرايا #تطبيق_شرق — وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanewsjo) April 30, 2021

وجاءت الاشتباكات، إثر انتهاء مهلة 72 ساعة أعلنها ذوو القتيلين للحكومة لتنفيذ حكم الإعدام بالجناة.

وكانت مشاجرة مسلحة اندلعت، مساء الإثنين الماضي، قُتل على إثرها شابان، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية 6 أشخاص، وضبطت سلاحين ناريين.

وفي اليوم نفسه خرج مئات الأهالي من حي الطفايلة في عمّان والذي ينتمي القتيلان إلى عشيرة تسكنه نحو الديوان الملكي القريب من الحي، مرددين شعارات تطالب بضرورة ”القصاص العاجل“ من الجناة.

وتداول نشطاء مقطع فيدو يُظهر اشتباك عناصر من الأمن والحراسة مع المحتجين في محاولة لتفرقتهم وإبعادهم عن بوابات الديوان الملكي، فيما يسمع في المقطع المتداول دوي إطلاق العيارات النارية في الهواء.

https://www.facebook.com/100048504881044/videos/294480892178738/

وفي اليوم التالي حصل ذوو القتيلين على ما يسمى ”عطوة اعتراف“ في الجريمة منحوا على إثرها الحكومة 72 ساعة للقصاص من الجناة.