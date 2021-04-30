عراقية تضرم النار في زوجها وهو نائم فأنقذته الثلاجة ‎

أقدمت سيدة عراقية اليوم الجمعة، على إضرام النار في زوجها، بسبب زواجه من امرأة أخرى، في محافظة ذي قار جنوب العراق.

وفي تفاصيل الحادثة، ذكرت مصادر أمنية، لوسائل إعلام محلية، أن الشخص متزوج منذ أعوام ولم يُرزق بذُرية، فاضطر إلى الزواج من امرأة ثانية، وعندما علمت زوجته الأولى بذلك أقدمت على حرقه وهو نائم في غرفته.

وبحسب المصادر، فإن الزوجة الأولى استغلت نوم زوجها في غرفتها، وقامت برش الغرفة بمادة البنزين وأشعلت النيران وخرجت.

وأشارت إلى أن، الزوج اختبأ في الثلاجة بسبب إقفال زوجته باب الغرفة، لحين إخماد الحريق من قبل الجيران، وإخراجه.

وتعرض الرجل لحروق خطيرة بنسبة تجاوزت 60%، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الاسعافات والعلاج، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى آخر في مدينة الأهواز الإيرانية.