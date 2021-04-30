الشرطة السعودية توقف رجلا مسلحا بعد مهاجمته زوجته بالذخيرة الحية‎ (فيديو)

نجحت الشرطة السعودية في القبض على زوج مسلح، اليوم الجمعة، بعد أن هاجم زوجته بالذخيرة الحية في مدينة الرياض، قبل أن يبادر لإطلاق النار خلال محاولة توقيفه، لكن العملية انتهت دون إصابات.

وبدأت القصة عندما هاجم الزوج، وهو سعودي الجنسية في العقد الرابع من عمره، منزل أهل زوجته التي لجأت لعائلتها هربا من خيانته وتعنيفه لها على حد وصفها، وقام بإطلاق النار تجاه نوافذ المنزل الذي كانت الزوجة وأولادها يقفون عنده.

وأظهر مقطع فيديو صورته الزوجة فيما يبدو، الزوج الغاضب في سيارته المتوقفة أسفل المنزل الطابقي، قبل أن يبادر بإطلاق النار تجاه نوافذ المنزل، لتتراجع الأم إلى الوراء وتطلب من شخص آخر التراجع.

https://twitter.com/Fahad_AL_Harthl/status/1388110667723558915?s=20

وأثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت وسائل الإعلام السعودية قصة الزوجة ومعاناتها مع زوجها الذي سبق أن لجأت للمحكمة لإنهاء ارتباطها به.

لكن الزوجة مالبثت حينها أن عادت لزوجها، لتفر مجدداً نحو عائلتها بسبب تعنيفه لها على حد قولها، وتبدأ ملاحقته وتهديداته لها ولعائلتها، والتي انتهت بمهاجمة المنزل.

ووفق بيان لشرطة منطقة الرياض، تم القبض على الزوج بعد مهاجمته منزل عائلة زوجته، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.