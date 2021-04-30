الكويت.. السجن 4 سنوات بحق "هاكر" ابتز فتاة وهددها بنشر صورها الخاصة

قضت محكمة كويتية بحبس مواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومصادرة هاتفه؛ بقضية ابتزاز فتاة بعد قرصنة صورها عن طريق أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، وفق ما ذكرت صحيفة الأنباء المحلية، فإن المتهم كانت تربطه علاقة مع المجني عليها، حيث قام المتهم باختراق حسابها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (سناب شات)، ثم قام بإرسال رابط لها على الخاص وقام بتهكير حسابها وأخذ جميع صورها التي في الهاتف، وعمل على نشرها عن طريق إنشاء حسابات أخرى باسمها، وابتزازها مقابل أن تقوم بتحويل مبالغ مالية له بقيمة 20 ألف دينار.

وذكرت الصحيفة، أن محامي المجني عليها دفع بثبوت أركان الجريمة بحق المتهم، وطالب بتوقيع أقصى درجات العقوبة بحق المتهم؛ الذي قام بأعمال تتنافى مع ما جبل عليه المجتمع من عادات وتقاليد وقيم، وأن المجني عليها تضررت كثيرا جراء عمل المتهم.