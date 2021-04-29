عراقي يقتل شقيقه بواسطة "مبخرة"

أقدم عراقي، اليوم الخميس، على قتل شقيقه، بواسطة ”مبخرة“ في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وفي تفاصيل الحادث، قالت الشرطة المحلية: إنها ”ألقت القبض على متهم بقتل شقيقه في إحدى مناطق المحافظة، بعد مرور 24 ساعة على تنفيذ الجريمة“.

وأضافت، أن ”المتهم ارتكب جريمة القتل العمد بحق شقيقه المجني عليه إثر تعرضه لضربة قاتلة في منطقة الرأس بواسطة مبخرة حديد، وذلك بسبب خلافات عائلية“.

وأشارت إلى ”تدوين أقوال الجاني بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا للمادة (406) من قانون العقوبات العراقي“.

وتصاعدت حدة الجرائم الجنائية في العراق، خلال الأشهر الماضية، وتسببت بمقتل عشرات المواطنين في مختلف محافظات البلاد، فيما يقول خبراء نفسيون إن تردي الوضع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، هو السبب الأبرز في تنامي هذه الظاهرة.