مطورو لقاح "سبوتنيك في" الروسي يقاضون هيئة برازيلية بسبب "معلومات مضللة"

قال مطورو لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي المضاد لمرض كوفيد-19، اليوم الخميس، إنهم سيرفعون دعوى تشهير على هيئة الرقابة الصحية البرازيلية ”انفيزا“ بتهمة تعمد نشر معلومات خاطئة دون فحص منتجهم.

ورفض مجلس هيئة الرقابة الصحية البرازيلية، يوم الإثنين، استيراد لقاح ”سبوتنيك في“ بعد أن حذر فريق فني من عيوب في تطويره ومن بيانات غير مكتملة تتعلق بسلامة اللقاح وفاعليته.

وكانت المسألة الحاسمة بالنسبة لهيئة الرقابة البرازيلية تتعلق بخطر استخدام فيروسات أخرى في إنتاج اللقاح وهو ما وصفه أحد خبراء أنفيزا بأنه عيب ”خطير“.

وأشار حساب ”سبوتنيك في“ الرسمي على تويتر اليوم الخميس، إلى تقرير إعلامي برازيلي نقل عن الخبير نفسه قوله: إنه لم تجر فحوصات للتحقق من الفرضية البرازيلية.

وقال الحساب الرسمي لسبوتنيك في: ”بعد اعتراف هيئة الرقابة البرازيلية أنفيزا بأنها لم تجر فحوصا على لقاح (سبوتنيك في) سيرفع مطورو اللقاح دعوى تشهير في البرازيل على أنفيزا لنشرها، عن علم، معلومات خاطئة وغير دقيقة“.

وأضاف: ”أنفيزا أدلت بتصريحات غير صحيحة ومضللة دون أن تفحص فعليا لقاح (سبوتنيك في)“.

ولم ترد الهيئة البرازيلية على الفور على طلب للتعليق.