"شبكة فؤاد الإيراني".. النيابة الكويتية تحيل 8 قضاة إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، 8 قضاة مرتبطين بقضية ”شبكة فؤاد الإيراني“ إلى محكمة الجنايات بعد أشهر من إيقافهم عن العمل والتحقيق معهم؛ للاشتباه بوجود تعاملات لهم مع الشبكة التي يترأسها الإيراني فؤاد صالحي والتي تم ضبطها منتصف العام 2020.

ووفقا لصحف كويتية فقد تم إحالة القضاة الثمانية مع المتهم الإيراني فؤاد صالحي ورجال أعمال ومحامين إلى محكمة الجنايات بوقائع ”الرشوة والتزوير وغسيل الأموال“.

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https://twitter.com/AlraiMediaGroup/status/1387740786356281345?s=20

وقال مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ الكويتية: إنه ستتم محاكمة المتهمين علنا إلا في حال قررت المحكمة أن يستمر قرار حظر النشر في القضية الذي تم اتخاذه منذ إثارة القضية، مشيرا إلى أن هذه القضية ”مرتبطة بالقضية الأولى للمتهم الإيراني صالحي“.

https://twitter.com/alqabas/status/1387733411981369346?s=20

وتم ضبط ”شبكة فؤاد الإيراني“ منتصف شهر تموز/ يوليو 2020، بعد مداهمة شاليه في منطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم ضبط أعضاء الشبكة وضبط ممتلكات ثمينة في المواقع التي تمت مداهمتها، منها: سيارات ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

وانضم إلى أعضاء الشبكة متهمون آخرون في القضية منهم: ضباط، وقضاة، ومستشارون، ومحامون، باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم في القضية لكشف صلتهم بها وبالمتهمين فيها، ومنهم رئيس الشبكة فؤاد صالحي.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قرر المجلس الأعلى للقضاء إيقاف القضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، حيث كشفت تقارير محلية آنذاك أن سبب هذا الإجراء هو ”العثور على رسائل في هاتف صالحي بينه وبين بعض هؤلاء القضاة ووجود أسماء وأرقام بعضهم الآخر في هاتفه“.

وأمرت النيابة العامة آنذاك بمنع نشر التحقيقات الجارية بالقضية، وجعل التحقيق سريّا ومنع نشر أي معلومات أو بيانات بشأنه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت أمس الأربعاء، ببراءة ”شبكة فؤاد“ من تهمة غسيل الأموال وتجارة الخمور، في حين قضت بسجن الإيراني فؤاد صالحي ومتهم آخر لمدة 4 أعوام بتهمة التزوير في دفاتر السيارات.