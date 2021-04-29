الكويت.. إحالة قاتل فرح حمزة للسجن المركزي واتهامه بالخطف والقتل العمد

أحالت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، فهد صبحي محي الدين المتهم بقتل الشابة فرح حمزة أكبر، إلى السجن المركزي بعد أن أنهت التحقيقات معه بشأن الجريمة التي ارتكبها بحق الشابة في منطقة صباح السالم قبل 10 أيام.

https://twitter.com/mediacourt/status/1387709355697520645?s=20

وأحالت النيابة ملف القضية إلى النيابة الكلية بعد أن أسندت إلى المتهم تهمتي الخطف بالإكراه والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهما تهمتان يعاقب عليهما قانون الجزاء بالإعدام شنقا، وفقا لوسائل إعلام محلية.

https://twitter.com/alqattan_law/status/1387705341706649600?s=20

ووقعت الجريمة يوم 20 من الشهر الجاري في نهار رمضان، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه عقب ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة التي هزت المجتمع الكويتي.

https://twitter.com/danaakbar/status/1387705035526746112?s=20

وتعود تفاصيل قضية مقتل الشابة ”فرح“ إلى مرافعة شقيقتها المحامية ”دانة أكبر“، في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، ليقوم الأخير بتهديد المحامية وأختها بالقتل، لترفع ”دانة“ قضية عليه، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة، فحاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لتقوم المحامية مجددًا برفع قضية ثانية عليه، ليُفرج عنه وكيل النيابة أيضًا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم نظرًا لتهديده المتواصل.

ووجهت عائلة الشابة فرح اتهامات للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة خلال الأشهر الماضية دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الجاني فهد ”كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما، وهو عسكري استخدم وظيفته العسكرية في استخراج بيانات المجني عليها من خلال أرقام لوحة مركبتها، كما قام -أيضا- بتركيب جهاز تتبع (جي بي أس) على مركبتها، وبالتالي كان على علم بكل تحركاتها“.