مصري يقتل والدته لمحاولتها منعه من الانتحار

شهدت إحدى المحافظات في دلتا مصر، جريمة بشعة، بإقدام شخص على قتل والدته بسلاح أبيض، بعدما حاولت منعه من الانتحار.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية المصرية، بلاغا من الأهالي بمنطقة جلال الدين بدائرة قسم ثالث المحلة، يُفيد بسماعهم أصوات صراخ واستغاثة من سيدة تقطن إحدى الشقق بالمنطقة، وعندما توجهوا إلى مصدر الصوت وجدوها غارقة في الدماء وإلى جوارها ابنها وفي يده سلاح أبيض ”سكين“.

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثر على جثة المجني عليها مصابة بعدة طعنات، وبالفحص تبين أن ابنها وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم مريض نفسي، وأثناء محاولته الانتحار في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس وقبل السحور، حاولت والدته منعه وإنقاذه، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية بينهما، سدد على إثرها عدة طعنات لها بسلاح أبيض، وجرى نقلها إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها في الحال.