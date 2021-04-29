الكويت.. "بدون" يحاول الانتحار أثناء توقيفه بقضية تهريب مخدرات من إيران

حاول شاب من بدون الكويت الانتحار شنقا داخل نظارة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ليتم إسعافه لاحقا إلى مستشفى العدان، بحسب مصدر أمني .

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية اليوم الخميس، عن المصدر قوله، إن الشاب البالغ من العمر 35 عاما كان ضبط من قبل رجال الإدارة العامة لخفر السواحل بعد انتشاله ومواطنون حقيبة بها 30 كيلو غراما من مخدر الحشيش ألقيت بواسطة ”دوبة إيرانية“.

وأضاف المصدر، أن ”رجال خفر السواحل رصدوا ”الدوبة“ الإيرانية وهي تلقي بحقيبة في الماء ولدى إرسال دوريات من خفر السواحل عادت الدوبة إلى المياه الإقليمية، وعليه جرى الانتظار نحو 3 ساعات في موقع إلقاء الحقيبة، ومن ثم شوهد زورق كويتي يأتي إلى الموقع والذي على ما يبدو أرسِل بواسطة اللوكيشن ليتم ضبط المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى مكافحة المخدرات ليقْدم أحدهم وهو البدون على محاولة الانتحار شنقا“.