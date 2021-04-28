الكويت.. براءة "شبكة فؤاد الإيراني" من تهمة غسيل الأموال‎‎

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأربعاء، بسجن الإيراني فؤاد صالحي رئيس ”شبكة فؤاد الإيراني“ ومتهم آخر لمدة 4 أعوام بتهمة التزوير في دفاتر السيارات، وبرأتهم من تهمة غسيل الأموال وتجارة الخمور.

محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان تسدل الستار على #شبكة_بنيدر

براءة صالحي من غسل الأموال بـ 4 ملايين دينار والاتجار بالخمور وادانته بالحبس 4 سنوات عن تزوير في معاملات تحويل المركبات مع رئيس شعبة بالمرور وبراءة بقية اعضاء الشبكة والامتناع عن عقاب متهم pic.twitter.com/Ne6Us93D22 — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) April 28, 2021

وامتنعت المحكمة عن عقاب متهم آخر في القضية وبرأت 16 متهما من التهم الموجهة إليهم إذ أكدت أنه لا جريمة للاعتداء على المال العام.

الحمدلله رب العالمين براءة موكلي / فؤاد صالحي من تهمة غسيل الاموال ٤ ملايين دينار ومن الموثرات العقليه وجلب الخمور واؤكد بان حكم ٤ سنوات التزوير غير ثابته بحق موكلي وسيتم استئناف الحكم وتقديم الدفاع لاثبات براءته شكرا لعدالة المحكمه لاعطاء كل ذي حق حقه والحكم درس للاعلام الفاسد — المحامي محمد طالب (@taleblaw) April 28, 2021

واستندت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة غسيل الأموال إلى حكم محكمة التمييز الصادر قبل شهرين الذي أكد أن هناك أموالا عادت إلى صندوق الموانئ بالأرباح وأن مبلغ الأربعة ملايين دينار في قضية ”شبكة فؤاد“ لا علاقة له بصندوق الموانئ، إنما هو مال خاص، وفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

عاجل – الجنايات تحكم في #شبكة_بنيدر: حبس الإيراني #فؤاد_صالحي وآخر 4 سنوات بتهم التزوير • النيابة وجهت تهم غسل الأموال وجلب مخدرات وحيازة أسلحة وتهريب جمركي • المحكمة تؤكد: لا يوجد جريمة #غسل_أموالhttps://t.co/s70wsS3FwN — القبس (@alqabas) April 28, 2021

وتم ضبط ”شبكة فؤاد الإيراني“ منتصف شهر تموز/ يوليو 2020، بعد مداهمة شاليه في منطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم ضبط أعضاء الشبكة وضبط ممتلكات ثمينة في المواقع التي تمت مداهمتها، منها: سيارات ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

الجنايات تقضي بسجن الإيراني #فؤاد_صالحي وآخر 4 سنوات بتهم التزوير وتؤكد على عدم وجود جريمة #غسل_أموال pic.twitter.com/6VYT3YF6nK — الحقيقة (@ALHAKEA) April 28, 2021

وأحالت النيابة العامة المتهمين جميعاً في القضية وعددهم 19 شخص إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهمة غسيل أموال وتجارة الخمور وحيازة أسلحة.

وذكر تقرير سابق لصحيفة ”الراي“ المحلية، أن ”النيابة أسندت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم غسيل أموال وتجارة الخمور وحيازة أسلحة وذخائر“، في حين أشار التقرير إلى ”أن من بين المتهمين 4 محبوسين احتياطيا، و14 مخلى سبيلهم، وواحدا خارج الكويت“.

وكشف التقرير أن ”المتهمين نفذوا عشرات عمليات التحويل المالية عبر حسابات مختلفة، وأصدروا شيكات عدة لإعادة صرفها نقدا، وتجزئة المبالغ وتدويرها بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وكيفية التصرف فيها“.

وأفاد بأن ”الإيراني صالحي استخدم مبالغ مودعة في حساباته بشراء عقارات ومركبات فارهة، بينما أجرى متهمون آخرون عمليات تحويل ونقل ملكيات مركبات فارهة بالتزوير في المحررات الرسمية“.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في نهايات شهر آب/ أغسطس 2020، بمنع نشر التحقيقات الجارية بالقضية، وجعل التحقيق سريّا ومنع نشر أي معلومات أو بيانات بشأنه تحت طائلة المسؤولية القانونية.