مصر.. لص يسرق سيارة داخلها طفلان لبيعها وشراء الهيروين بثمنها

أقدم لص مصري على سرقة سيارة من أحد المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح وداخلها طفلاه، لبيعها وشراء مخدر الهيروين.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بأنه عقب قيامه بركن السيارة التي كان يقودها وبصحبته زوجته وأطفاله، نزل لشراء بعض المستلزمات، ففوجئ بقيام شخص بالتوجه إلى السيارة وداخلها مفتاح التشغيل وأجبر زوجته على الترجل منها تحت تهديد سلاح أبيض، ولاذ بالفرار بالسيارة وداخلها الطفلان.

وكشفت التحقيقات أن مرتكب حادثة السرقة مقيم في منطقة عين شمس في القاهرة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها وبحوزته سلاح أبيض مستخدم في ارتكاب الواقعة وأعادت الطفلين لأسرتهما.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أوضح في إقراره أنه يمر بضائقة مالية وهو في حالة تعاطي المواد المخدرة ”الهيروين“ ويعدم القدرة على شرائها، وأثناء سيره في محل البلاغ شاهد السيارة المستولى عليها وداخلها مفتاح التشغيل فقرر سرقتها بقصد التصرف فيها بالبيع وشراء المواد المخدرة.

وأضاف أنه قام باستقلال السيارة وإجبار السيدة على الترجل منها عقب تهديدها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأثناء ذلك فوجئ بتواجد الطفلين داخل السيارة فقام بالفرار بالسيارة وبصحبته الطفلان.