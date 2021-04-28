تاريخ النشر:
28 أبريل 2021 10:47 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 12:20 GMT
إصابة 16 طفلا في هجوم بسكين في روضة أطفال بالصين
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، إن رجلا مسلحا بسكين أصاب 18 منهم 16 طفلا في روضة أطفال في منطقة قوانغتشي في جنوب غرب الصين، اليوم الأربعاء.
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، إن رجلا مسلحا بسكين أصاب 18 منهم 16 طفلا في روضة أطفال في منطقة قوانغتشي في جنوب غرب الصين، اليوم الأربعاء.
وذكرت شينخوا، أن طفلين تعرضا لإصابات بالغة في الهجوم الذي وقع في مدينة بايليو.
وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به.