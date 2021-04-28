جريمة مدوية في بغداد.. خطف فتاة واغتصابها ورميها في الطمر الصحي

أقدم شخصان، على اختطاف فتاة ثم اغتصباها ورمياها بالطمر الصحي في قضاء أبو غريب غربي العاصمة العراقية بغداد، في جريمة أثارت سخطا واسعا في العاصمة العراقية.

وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيان إنه ”تم القبض على متهمين اثنين أقدما على خطف فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما، ورميها في الطمر الصحي وهي لا تزال على قيد الحياة“.

وأضاف البيان أنه ”بعد اخذ إفادة المجني عليها تبين أن الشخصين اغتصبا الطفلة واعتديا عليها بالضرب وقاما برميها في الطمر الصحي ظنا منهم أنها فارقت الحياة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون“.