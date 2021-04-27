الإمارات.. شاب آسيوي يُدبر عملية خطف لعشيقته في دبي

دبر شاب من جنسية آسيوية عملية خطف لعشيقته، نفذها 5 أشخاص من ذات الجنسية، وذلك لإرغام الفتاة على العيش معه، بعد أن فرت منه إثر اكتشافها أنه متزوج ولديه أطفال.

وقضت محكمة الجنايات في دبي بوقف دعوى اتهام الأشخاص الخمسة بالاشتراك في خطف الفتاة، البالغة من العمر 24 عامًا، بأوامر من العشيق ”الهارب“، الذي ارتبط عاطفيا بالفتاة، وذلك بعد تنازل المجني عليها.

وقالت الفتاة في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت تسير في منطقة رأس الخور، حيثُ فوجئت بالمتهم ”الهارب“ وشخصين معه يحاصرونها ويسحبونها بقوة إلى مركبة أجرة يقودها متهم آخر، وأجلسوها في المنتصف بين متهمين ووضع المتهم الهارب يده على فمها حتى لا تصدر صوتاً أو تستنجد بأحد.

وأضافت، وفقًا لصحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية، أن المتهم خطط للجريمة مع آخرين؛ لأنه كان يريد إجبارها على السكن معه كونهما ارتبطا بقصة حب قبل أن تعرف أنه متزوج وطلبت الانفصال عنه.

وذكر شاهد عيان كان يمارس رياضة المشي مع زوجته في وقت الواقعة، أنه شاهد مركبة أجرة تقف، فيما يتحرك نحوها من الخلف رجل يجر امرأة، وكانت تصرخ، لافتاً إلى أن السيارة تحركت سريعاً بمجرد إدخاله المجني عليها فيها، إلا أنها أسقطت حقيبة نسائية وهاتفا متحركا في المكان فأبلغ الشرطة عن الواقعة.

وورد بلاغ إلى شرطة دبي من شاهد عيان يفيد بوقوع جريمة خطف امرأة من طريق عام، حيثُ تم الانتقال وتحديد سيارة الأجرة المستخدمة في الجريمة، ومن ثم معرفة هوية المتهمين والقبض عليهم، ما عدا المدبر.