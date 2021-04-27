مصر.. السجن 10 سنوات للمتهم في قضية "طفلة المعادي"‎ (فيديو)

عاقبت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، م. جودت، المُتهم في القضية المعروفة بـ“التحرش بطفلة المعادي“، بالسجن المُشدد 10 سنوات.

وتفاعلت أحداث القضية عندما انتشر قبل فترة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المتهم وهو يستدرج فتاة داخل إحدى البنايات السكنية في منطقة الحرية بالمعادي، وقام بالتحرش بها.

https://www.instagram.com/p/COLHM1UHeo5/

وفي هذه الأثناء، كما وثق مقطع الفيديو، خرجت إليه إحدى العاملات في معمل تحاليل بالعقار، والذي رصد الواقعة من خلال كاميرا المراقبة الخاصة به، ليتم ضبط المتهم خلال ساعات من انتشار الفيديو.

وبعدها تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات، وإحالة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، التي قضت بالعقوبة المذكورة.

يذكر أن مصر شهدت عدة وقائع تحرش، خلال الفترة الماضية، كان أبرزها متحرش طفلة المعادي التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية.