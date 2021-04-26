القبض على شاب مصري اغتصب طفلة وقتلها

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على شاب، يعمل نجارا، متهم باغتصاب وقتل طفلة عمرها 11 عاما.

وفي التفاصيل، تلقى مركز شرطة إبشواي التابع لمحافظة الفيوم بلاغا يُفيد بعثور أحد الفلاحين على جثة طفلة ملفوفة في ”شوال“، بقرية زيد التابعة لمركز أبشواي.

وانتقل رجال المباحث على الفور إلى المكان، وتبين العثور على طفلة عليها آثار ضربة على رأسها، وفيها عدة طعنات متفرقة، وتم التعرف عليها حيث تدعى ”جنى“ عمرها 11 سنة، ومبلغ عن اختفائها منذ 20 يوما تقريبا.

وبإجراء التحريات والفحص وسماع الشهود وتفريغ الكاميرات، توصل رجال الأمن إلى أن مرتكب الواقعة نجار يبلغ من العمر 22 عاما، استدرجها ثم اغتصبها، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وقال الجاني إن الطفلة كانت تلعب أمام منزلها، وإنه استدرجها إلى داخل منزله لثقتها فيه نظراً لكونه جارهم، فذهبت معه حيث اغتصبها دون أن يأبه بصرخاتها وتوسلاتها له ليتركها، وبعدما ارتكب جريمته ضربها على رأسها بآلة حادة، ثم طعنها عدة طعنات بـ“سكين“ كان بحوزته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

واستكمل المتهم اعترافاته بأنه تخلص من الجثة بوضعها في ”شوال“ وحملها على دراجة نارية واتجه بها إلى قرية تبعد قليلاً عن قريتهم، حيث رماها في مصرف يقع بين الأراضي الزراعية، وغطاه بالطين حتى لا يكتشفه أحد.