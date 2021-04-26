مصر.. براءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية "كوبونات الغاز"

قضت محكمة مصرية، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ ”كوبونات الغاز“.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم التعدي على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.

وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، كشفت عن قيام غالي باستصدار موافقة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد مع شركة ”ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد“، بوكالة شركة ”إكسيل للنظم“ على صفقة توريد 45 مليون دفتر ”كوبونات“ مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاغاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.