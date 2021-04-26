براءة الإعلامي المصري تامر أمين من تهمة إهانة "الصعايدة"

قضت محكمة مصرية، يوم الإثنين، ببراءة الإعلامي تامر أمين، من تهمة إهانة رجال وسيدات الصعيد والإساءة لهم في برنامجه.

وكان أمين أثار حالة جدل واسعة في وقت سابق بسبب تصريحاته التي أطلقها حول ”الصعايدة“ جنوب البلاد في برنامجه ”آخر النهار“.

وقال أمين وقتها: ”الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم“.

وانتقد الإعلامي المصري الزيادة السكانية، مؤكدا أن ”هناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد ينجبون أولادا وبنات، لينفقوا على الأب والأم“.

وأضاف: ”في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7 سنوات، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما… الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يحطهم في حجر أبوه… لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟، بالقطع لا … في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات“.

وعلى إثر هذه الضجة قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين؛ بتهمة إهانة سيدات الصعيد، كما لاحقته عشرات البلاغات التي تتهمه بإهانة الصعايدة.

يذكر أن تامر أمين، سبق وأن قدم اعتذاره عما صدر منه بحق أهالي صعيد مصر في برنامجه.