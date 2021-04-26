مصرية تقتل رضيعها انتقاما من زوجها‎

أقدمت سيدة مصرية على قتل رضيعها، البالغ من العمر 3 أشهر، خنقا وتعذيبا حتى الموت؛ انتقاما من زوجها الذي تعدى عليها بالضرب، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، في بولاق الدكرور.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مواطن 38 سنة، يتهم فيه زوجته بقتل ابنه البالغ من العمر 3 أشهر، بالاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة ارتكبت الجريمة بسبب خلافات مع زوجها، واعتدائه عليها بالضرب، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة؛ بسبب طلب المتهمة من طليقها مبلغا ماليا للإنفاق على أطفالها منه، وغضب الزوج لاتصالها بطليقها دون علمه.

وتبين أن المتهمة هي الزوجة الثانية للزوج، وعمرها 26 سنة، وأن لديها 3 أطفال من شاب آخر، وأنها تزوجت من المبلّغ منذ فترة زمنية قريبة، وأنجبت طفلا عمره 3 أشهر.

وكشف تقرير الطب الشرعي إصابة الضحية بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، وأكدت المناظرة أن الطفل تعرض للتعذيب.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة التي اعترفت بتفاصيل الجريمة، وعلقت: ”ضربني.. وقتلت الولد عشان أحرق قلبه عليه“.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتولت النيابة التحقيق.