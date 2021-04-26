الكويت.. حبس النائب البنغالي ومازن الجراح وآخرين 7 سنوات بتهم الرشوة

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، واللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، بتهمة الرشوة.

وشمل الحكم كذلك كلّا من حسن الخضر المدير العام السابق في الهيئة العامة للقوى العاملة، والنائب صلاح خورشيد، ونواف الشلاحي، حيث حكم على كل منهم بالسجن 7 سنوات أيضاً.

وقضت محكمة الاستئناف ببراءة النائب سعدون حماد، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

تصحيح| «الاستئناف» تقضي بحبس النائب البنغالي ومازن الجراح وحسن الخضر ونواف الشلاحي وصلاح خورشيد 7 سنوات بعد إدانتهم بجرائم الرشوة.. وبراءة سعدون حماد من الاتهامhttps://t.co/KeUQddliRw pic.twitter.com/Nye2H2Ush5 — الراي (@AlraiMediaGroup) April 26, 2021

وتصدر اسم النائب البنغالي، منذ نحو عدة أشهر، حديث وسائل الإعلام، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.

وكانت تقارير كويتية أفادت في وقت سابق بأن ”النائب البنغالي أقر خلال التحقيقات معه بدفع مبالغ مالية إلى النائبين مقابل تسهيل معاملاته، ومنها 50 ألف دينار أي نحو 163 ألف دولار للنائب سعدون حماد، إضافة إلى مبلغ 370 ألف دينار، أي أكثر من مليون و 200 ألف دولار للنائب صلاح خورشيد“.

وأشارت التقارير، إلى ”أن النائب متهم بجمع أموال طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت“.

وطالبت النيابة العامة، في وقت سابق من الشهر الجاري، البنوك بتزويدها بكل البيانات المتعلقة بحسابات وودائع النائب صلاح خورشيد، عن الفترة بين عامي 2018 و2019، والنائب سعدون حمّاد عن الفترة الممتدة من 2015 وحتى 2019.