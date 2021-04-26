الأمن الكويتي يضبط أطراف "مشاجرة السيارات"

أفادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام كويتية، اليوم الإثنين، بأن أجهزة الأمن في البلاد القت القبض على المشاركين في مشاجرة استخدمت فيها سيارات، وأثارت انتقادات واسعة.

ووثق مقطع فيديو تم تداولته على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، ما قيل إنها مشاجرة وقعت مساء أمس الأحد في ضاحية صباح الناصر في محافظة الفروانية بين شخصين حاول كل منهما دهس الآخر بسيارته.

ويظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بصدم سيارة الآخر بسيارته بشكل متعمد، ليقوم الآخر بدوره بصدم سيارة الأول، ثم نزلا من السيارتين، والتحق بهما آخرون، قبل أن تغادر إحدى السيارتين المكان مسرعة، دون أن تتضح أسباب وقوع المشاجرة.

وقال حساب المجلس الرسمي على موقع الواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين، قول وزارة الداخلية الكويتية إن ”أطراف التصادم المتعمد في منطقة صباح الناصر سقطوا في قبضة رجال الأمن“.

وزارة الداخلية: أطراف التصادم عمداً في في منطقة صباح الناصر في قبضة رجال الأمن.

pic.twitter.com/J6c1dxBLi7 — المجلس (@Almajlliss) April 26, 2021

وقالت صحيفة ”الراي“ المحلية إن إطراف المشاجرة ”مواطنون كويتيون وإنه تم ضبطهم من طرف السلطات الأمنية وتمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص“.