القضاء التونسي يفتح تحقيقًا في قضية قرشان قاتل الشرطية الفرنسية

فتح القضاء التونسي تحقيقًا في قضية المهاجر التونسي الذي نفذ هجومًا إرهابيًا على موظفة في الشرطة الفرنسية وقام بقتلها، يوم الجمعة الماضي، في منطقة ”رامبوييه“ بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المتحدث باسم القضاء التونسي،محسن الدالي، إن النيابة العامة تعهدت بهذه القضية، باعتبار أن القانون التونسي يمنح القضاء صلاحية البحث في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الأراضي التونسية، إذا كان مرتكبها تونسيًا.

وأشار الدالي إلى أن القضاء يحقق في هذا الملف، ويبحث في إمكانية انتماء المعني بالأمر إلى خلية متشددة يكون بعض أعضائها في تونس، مضيفًا أن القضاء التونسي لم يتحصل إلى حد الآن على تكليف قضائي من الجانب الفرنسي.

يذكر أن القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، تنص المادة 83 منه على أن“تختص المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية: إذا ارتكبت من قِبل مواطن تونسي…“.

يشار إلى أن التونسي جمال قرشان، قام، يوم الجمعة الماضي بطعن شرطية فرنسية في مدخل مركز الشرطة بمدينة“ رامبوييه “ بضواحي باريس مما أدى إلى وفاتها.

وأصيب جمال قرشان، برصاص الشرطة الفرنسية وتوفي لاحقًا، كما أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، التحقيق في القضية وفق تقارير إعلامية فرنسية.